Türkiye Futbol Federasyonu dün Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyururken Kasımpaşa ve Fenerbahçe, limitlere sert şekilde isyan etti. Federasyon'un bu kararı, kamuoyunda kaos yaratırken sarı-lacivertli kulübün taraftarları da sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarları Twitter'da "Limitin doldu TFF" etiketiyle paylaşımlar yaparak konuyu Twitter'da Türkiye gündemine taşıdı.