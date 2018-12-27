Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 3 galibiyet, 7 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, devre arasına küme düşme hattında girerken Martin Skrtel'in, Roman Neustadter ve Islam Slimani ile yaptığı paylaşım infial yaratmıştı. Taraftarlar tecrübeli futbolculara tepki gösterirken Michael Frey ise takdir topladı.

Bu yaz Zurich'ten kadroya katılan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan Frey'in Noel tatili öncesinde Samandıra'da çalışma görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Taraftarlar, İsviçreli futbolcunun çalışma azmini kutlarken Skrtel, Slimani ve Neustadter'e ise "Frey'den utanın" tepkileri verdi.