Fenerbahçe'yi adeta ayağa kaldıran teknik direktör Jorge Jesus, kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi. Takımı Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirveye taşıyan Portekizli teknik adam, Kadıköy'de oynanan her maçta büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Şükrü Saracoğlu tribünleri, Sivasspor galibiyetinin ardından da Jorge Jesus'u bağrına bastı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumu 'Jorge Jesus' tezahüratlarıyla adeta inletirken, deneyimli teknik adam da kendisine gösterilen ilgiye alkışlarla karşılık verdi.