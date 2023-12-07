Fenerbahçe taraftarından Beşiktaş derbisine özel hazırlık!
Beşiktaş derbisinde takımlarını deplasman tribününde destekleyecek olan Fenerbahçe taraftarı, dev maça tek tip renk kıyafet giyerek gidecek.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, sarı-lacivertli taraftarlar da derbiye özel olarak hazırlanıyor.
Yıllar sonra kaldırılan deplasman yasağı sonrası Tüpraş Stadyumu'nda takımını destekleyecek olan yaklaşık 2130 Fenerbahçe taraftarı, tribünde tek renk olacak.
Derbi için özel hazırlık içinde olan sarı-lacivertli futbolseverler, tek tip kıyafet giyinerek takımlarına destek verecek.