Fenerbahçe, taktik ve pas çalıştı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya giden Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan akşam yemeğinin ardından da genç oyuncu Jin-Ho Jo’nun doğum günü kutlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.