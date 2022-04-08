Fenerbahçe taktik çalıştı

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.