Fenerbahçe taktik çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel çalışmalarla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.