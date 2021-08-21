Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, yarın sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.
Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.
51. RANDEVU
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.
Sarı-lacivertli takımın 90 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti.
İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu müsabaka 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra iç sahada kırmızı-beyazlı ekiple yaptığı 24 maçtan 20'sini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve 2019-2020'de ise aynı skorla mağlup oldu.
İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 57 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 20 gol gördü.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 50 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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