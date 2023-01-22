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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak

Giriş: 22.01.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor deplasmanında
AA

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Tek eksik Pedro

Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.

Sınırda 6 isim

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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