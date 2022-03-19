Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.
Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.
MERT HAKAN VE FERDİ YOK
Fenerbahçe'de 2 futbolcu, Konyaspor karşısında görev yapamayacak.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak.
Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
42. RANDEVU
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti.
Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı.
İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!