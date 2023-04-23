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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Giriş: 23.04.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek
AA

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

DÖRT EKSİK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

KART CEZA SINIRINDA ALTI İSİM

Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.

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