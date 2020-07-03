Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Fenerbahçe, haftaya 46 puanla 6. sırada giriyor.

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bu iki oyuncunun yanı sıra sarı kart cezalısı Garry Rodrigues de takımdaki yerini alamayacak.

3 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric ve Deniz Türüç, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.