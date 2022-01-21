AA

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Attila Szalai ise sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıkları geçen Filip Novak ile Berke Özer'in ise teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde forma giymesi bekleniyor.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.