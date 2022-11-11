Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında yarın saat 17.00’de Ülker Stadı’nda Giresünspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, yeşil-beyazlıları konuk ettiği son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip 7 müsabakanın 5’inden galip ayrılırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe söz konusu maçlarda rakip kaleye 12 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Fenerbahçe istatistiklerde zirvede



Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 6 iç saha karşılaşmasında da puan kaybetmedi. Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın 6'sında gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım konumunda yer aldı.

Valencia rekor peşinde



Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia kendi rekorunu kırma peşinde. Süper Lig’e verilecek olan Dünya Kupası arası öncesinde oynanacak son mücadelede Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de ligdeki 12. golünü Sivasspor’a atan Valencia, 2021-2022 sezonunda toplam 12 gol atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Giresunspor karşısında bulacağı golle Türkiye’de forma giydiği dönemde en golcü sezonuna şimdiden imza atmış olacak.

Sakat ve cezalılar



Fenerbahçe’de sakatlığı süren Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte Sivasspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Michy Batshuayi, Giresunspor müsabakasında cezası sebebiyle forma giyemecek.

Arda Kardeşler yönetecek

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.