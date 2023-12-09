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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu son maçında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının oynanacağı tarihi ve saati mercek altına aldı. İşte UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:44
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        • 1

          Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı için nefesler tutuldu. Gruptan çıkma mücadelesi veren temsicimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek taraftarlar, Fenerbahçe Spartak Trnava maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zor mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

          11.12.2023 Pazartesi günü saat: 11:00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; ( 2 adet bilet )

          12.12.2023 Salı günü saat: 11:00 itibariyle Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet)

          13.12.2023 Çarşamba günü saat: 11:00 itibariyle genel satışa sunulacaktır.

        • 5

          Kuzey-Spor Toto Tribünü: 600,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.100,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.200,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.300,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.450,00 TL

          Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.600,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.200,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.500,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.900,00 TL

          Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.400,00 TL

          Maraton Alt E Blok: 3.800,00 TL

          Fenerium Alt Avis E Blok: 11.000,00 TL

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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