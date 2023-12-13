Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu son maçında Spartak Trnava'yı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkarken, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının oynanacağı tarih merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının oynanacağı tarih ve karşılaşmanın yayınlanacağı kanal...
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava engelini geçip gruptan lider çıkmak istiyor. Karşılaşmaya televizyon ekranlarından takip edecek taraftarlar, Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının tarihini ve saatini mercek altına aldı. Peki, "Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te başlayacak.
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FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zor mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!
11.12.2023 Pazartesi günü saat: 11:00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; ( 2 adet bilet )
12.12.2023 Salı günü saat: 11:00 itibariyle Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet)
13.12.2023 Çarşamba günü saat: 11:00 itibariyle genel satışa sunulacaktır.
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Kuzey-Spor Toto Tribünü: 600,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.300,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.450,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.600,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.200,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.500,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.900,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.400,00 TL
Maraton Alt E Blok: 3.800,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 11.000,00 TL
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’İ
40 Dominik Livakovic
21 Bright Osayi-Samuel
24 Jayden Oosterwolde
6 Alexander Djiku
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
80 İsmail Yüksek
35 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
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