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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını tamamladı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:41 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:41
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        Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
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        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

        Sarı-lacivertliler sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

        İdmanın basına kapalı bölümünde ise Spartak Trnava müsabakasının taktiği üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

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