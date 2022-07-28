Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçı Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Dinamo Kiev elenerek Avrupa macerasına Avrupa Ligi'nden devam edecek. Taraftarlar Fenerbahçe Slovacko maçının tarihini araştırırken, maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maç hakkında merak edilenler...

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

Turu kaybeden Fenerbahçe ise Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak. İlk maç İstanbul’da, rövanş ise Çekya’da oynanacak.

İlk maç 4 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçı ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa macerasına Avrupa Ligi 3. ön elemeden devam edecek Fenerbahçe Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak. Müsabaka EXXEN dijital platformdan yayınlanacak.