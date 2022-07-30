AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique takımla ilk idmanına çıktı. Mert Hakan Yandaş, günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro’nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.