Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Ümraniyespor maçına ilk 11´de başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz´in tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın sabah yapacağı antrenmanla Slovacko maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe kafilesi, öğle saatlerinde kalkacak uçakla ise Çekya´ya hareket edecek.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ise takımla çalışmalara başladı. Bir süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, bugün yapılan idmanda takımla çalışmalarda yer aldı.