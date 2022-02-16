Fenerbahçe Slavia Prag maçı için nefesler tutulmuş durumda. Sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği zorlu randevu öncesi en çok; Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...