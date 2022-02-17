UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor.