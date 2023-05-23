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Fenerbahçe Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş: 23.05.2023 - 20:51 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
İHA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 20.30’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çabukluk çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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