GÜRCAN BİLGİÇ
Ozan diyebilir ki, "Stoper benim yerim değil." Haklıdır ama maç boyunca da "Orta sahada Ozan olsaydı" diye düşünmedik. Ne iz bırakmış arkasında, ne de bir beklenti. Son maçlar, son düzlük, son hedef; altı pastan bile auta atılan toplar. Vedat için, iyi oyuncu ile büyük oyuncu arasında bir karar verilmesi gerektiğinde, bu maçlar önüne çıkarılacaktır.
Maçı oynayan da, kaybeden de Fenerbahçe oldu. Günün değil, sezonların sorunuydu bu. Avrupa hesaplarında yeni hayallerin kurulması zorlaştı. Ama doğru mesaj verildi. Ya Fenerbahçe'nin oyuncusu gibiler olacak sahada, ya da takım için oynayıp, kendini Fenerbahçeli yapacaklar. İkisinin arası; yukarıdaki gibidir.
ÖMER ÜRÜNDÜL
F.Bahçe, Kayseri ve Malatya maçlarında mağlup durumdayken uzatma bölümlerinde attığı gollerle 3 puanı almayı başarmıştı ancak dün çekirge sıçrayamadı. Ömer Faruk gibi genç oyuncuları kazanmak ve yakın geleceğe hazırlamak için görev verdiğin takımın oturmuş bir saha içi modeli olması lazım.
Eğer bu yoksa böyle gençlerden ne katkı alabilirsin ne de oynadıkları futbola dair teknik açıdan bir fikir sahibi olabilirsin. Ozan Tufan orta sahanın her yerinde görev yapabilir. Çok ihtiyaç olursa ki oldu daha önce, sağ bekte de idare eder. Ama asla yapısı itibariyle stoperde başarılı olamaz. Bu nasıl bir teknik adam görüşüdür anlamak mümkün değil.
ERCAN GÜVEN
İnsanlar “ödül ümidiyle, başarısızlık korkusuyla ve bir yıldız parıltısıyla” harekete geçirildiği zaman tam formunda olurmuş. Hangisi eksik Fenerbahçe’de? Hepsi. Zaten harekete geçirecek kimse yok en başta. Çırpınan yırtınan Emre yetmiyor işte. O yüzden tuhaf olur Kadıköy’de alınan yenilgilere şaşmak. Fenerbahçe ise camiasına hem galibiyet hem de bir “hikaye” sunmak niyetindeydi.
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