Eğer bu yoksa böyle gençlerden ne katkı alabilirsin ne de oynadıkları futbola dair teknik açıdan bir fikir sahibi olabilirsin. Ozan Tufan orta sahanın her yerinde görev yapabilir. Çok ihtiyaç olursa ki oldu daha önce, sağ bekte de idare eder. Ama asla yapısı itibariyle stoperde başarılı olamaz. Bu nasıl bir teknik adam görüşüdür anlamak mümkün değil.