Lider Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin 26, kırmızı-beyazlıların ise 10 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya geliyor.

Bu maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 16 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 32 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Fenerbahçe'nin 2019/20'den bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Sivasspor (3B 3M). Son altı randevuyu kazanamayan sarı-lacivertliler, lig tarihinde sadece üç rakibi karşısında daha uzun galibiyet hasreti yaşadı (Beşiktaş, Galatasaray & Trabzonspor).

Fenerbahçe'ye konuk olduğu son üç Süper Lig maçından toplam 7 puan çıkaran Sivasspor (2G 1B), daha önceki 13 karşılaşmadan sadece 4 puan toplayabilmişti (1G 1B 12M). Son üç ziyaretinde kaybetmeyen Yiğidolar, bu deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Bu sezon evindeki Süper Lig maçlarında 16 puan toplayan Fenerbahçe (5G 1B), altıncı maçlar itibarıyla 2014/15'ten (16 puan) bu yana en yüksek sayısına ulaştı. İç sahadaki son beş karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, daha uzun bir galibiyet serisini en son Kasım 2015-Mart 2016 arasında yakaladı (8G).