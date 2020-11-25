TUNÇ KAYACI

Fenerbahçe kupada 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor’a karşı genç isimlerle sahaya çıktı. Erol Bulut’un 11’inde savunmada Serdar Aziz’in yanında Sadık Çiftpınar ve savunmanın sağında ise genç Uğur Kaan vardı. Klasik 4-2-3-1’de Ozan ile iki ön liberodan biri olan Mert Hakan, rakip gelmeyince o da öne çıktı. Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu ve Uğur Kaan gibi gençlere şans vermişti Erol hoca. Thiam ve Samatta ileride Fenerbahçe’nin gol silahları olarak Sivas Belediyespor karşısında yer aldı. Fenerbahçe ilk yarıda rakibine baskı yapsa da pozisyon değerlendirmede yetersizdi. Samatta çok yakından kaleci Necati’yi geçemezken, Thiam şık kafa golüyle Ferdi’nin nefis ortasının hakkını verdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoruydu...