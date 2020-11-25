İLKER YAĞCIOĞLU
Turu geçecek taraf belli olduğu için dün akşamki maçta takım performansından çok bireysel performanslara baktım. Özellikle de Ömer Faruk, Uğur Kaan ve tabii ki Ferdi'yi dikkatle izledim. Ferdi'yi gerçi hepimiz biliyoruz.
Dün gece de harika iki asist yaptı ve "Ben daha fazla süre almalıyım" mesajını verdi. Ömer Faruk'u biraz çekingen gördüm. Bu da çok doğal. O yaşta Fenerbahçe forması ile 11'e çıkmak kolay iş değildir. Formaya alıştıkça gerçek yeteneklerini seyredeceğiz.
Uğur Kaan daha öz güvenli oynadı. Maça ve arkadaşlarına alıştıkça da iyi işler yaptı. Umarım üstüne koyarak devam eder. Caner'in bir lig maçı oynuyormuşçasına motive olmasını ve isteğini, Thiam'ın attığı iki golle "Formamı geri istiyorum" mesajını Erol hocaya ilettiğini gördük. Ademi'nin golle tanışması F.Bahçe adına sevindiriciydi.
FAİK ÇETİNER
Nedendir bilinmez Fenerbahçe son senelerde bu kupaya çok ciddi bakmaz. Kadrolar açıklandığında kalede Altay’ı da görmesem bu yıl için de aynı yorumu yapacaktım. Rakip Sivas Belediye’nin gücü belli. Maçtan önce bir de Kovid darbesi yemişler. İstanbul’a ‘Ya tutarsa’ diye gelmişler.
Erol Bulut, sahaya gençleri ve şans arayanları sürmüş. Defans 3’lü oynuyor - Serdar, Sadık, Caner - Sağ kanat savunma görevi yeni profesyonel Uğur Kaan’a verilmiş. Rakip defansif oynadığından Uğur hep hücumu düşünerek oynuyor. İstikbali parlak. Orta alanda Mert Hakan ve Ozan zorlamadan oynuyorlar. Takımın en hırslısı Caner. Forma şansı bulan Ömer Faruk ve Samatta kulübe yolcuları gibi. Suskun Thiam’a ise ilaç gibi geldi. Nefis goller attı, güven tazeledi.
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