Son maçın kadrosunda yer alan Hasan Ali ve Isla ise takımın eskileri olarak göze çarptı. Ozan Tufan 2013'te takıma katılmış olmasına rağmen geçen sezonun ilk yarısını kadro dışı, ikinci yarısını ise Alanyaspor'da kiralık geçirdiği için takımdaki 'yeni' isimlerden biri oldu.