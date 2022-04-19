Fenerbahçe ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk hazırlık maçı için Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Shakhtar, Ukrayna’daki savaşa dikkat çekmek amacıyla ‘Barış için futbol’ turuna çıkmıştı. Ukrayna ekibi Shakhtar, tüm geliri savaş mağdurlarına gidecek hazırlık maçında bu kez Fenerbahçe’ye konuk oluyor. Mücadeleye az bir zaman kala futbolseverler Fenerbahçe Shakhtar maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz canlı yayınlanacak mı? sorularına yanıt arıyor.