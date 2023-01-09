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Haberler Borsa

Fenerbahçe sert düştü, Galatasaray tavan oldu

Dün yaşanan derbi heyecanının etkileri Borsa İstanbul'da da hissedildi. Sabah saatlerinde Fenerbahçe hisseleri yüzde 8.6 gerilerken, Galatasaray yüzde 10 yükselerek tavan oldu

Giriş: 09.01.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe sert düştü, Galatasaray tavan oldu
Fenerbahçe hisselerinde sert düşüş
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HABERTURK.COM

Dün akşam ezeli rakibi Galatasaray'a kendi sahasında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin hisselerinde bugün büyük düşüş yaşandı.

Sarı Kanaryalar dün alınan sonuçla Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Şampiyonluk şansına yönelik öngörülerde yaşanan değişim Borsa İstanbul'da işlem gören Fener hisselerine de yansıdı.

Cuma gününü 72.15 liradan kapatan Fener hisseleri bugün sabah saatlerinde 65.95 liraya kadar geriledi. Düşüş yüzde 8.6'yı buldu.

Buna karşılık Galatasaray hisselerinde ise yüzde 10 yükselerek tavan oldu.

2022 genelinde Fenerbahçe hisseleri yüzde 158.9, Galatasaray hisseleri ise yüzde 143.4 değer kazanmıştı.

Süper Lig şampiyonluğu daha fazla gelir elde edilmesi anlamına geldiği için hisselerde oynamaya sebep oluyor. Sahadaki başarı geleneksel olarak elde edilen performans primlerinin yanında kulüplerin ürün satışlarına da olumlu katkıda bulunuyor. Dolayısıyla spor hisselerinde yatırımcılar, alınan sonuçları dikkatle takip ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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