Fenerbahçe seriye bağladı

Süper Lig´in 2022-23 sezonuna teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. 13´üncü haftada puanını 29´a çıkaran sarı-lacivertliler, her maça kazanma parolasıyla çıkıyor. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Jesus´la büyük bir ivme yakalayan sarı-lacivertli ekip, oynadığı oyunla da beğenileri topluyor. Portekizli teknik adamın oyun anlayışı ve ne istediğini futbolculara aşılaması da başarının sürekli hale gelmesinde önemli rol oynuyor.

Ligin 13´üncü haftasında dün oynanan Sivasspor maçının ilk yarısında her ne kadar istediğini bulamayan Fenerbahçe, dakikalar 48´i gösterdiğinde Batshuayi´nin ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibe karşı 1 kişi eksik duruma düşmesine karşın mücadeleden kopmayan sarı-lacivertlilerde kazanılan penaltı maçın seyrini değiştirdi. Robin Yalçın´ın Alioski´ye yaptığı müdahaleyle gelen penaltıda Valencia, meşin yuvarlağı ağlara göndererek mücadelenin 1-0 üstünlükle bitmesini sağladı. Mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek ise verdiği kararlarla herkesin tepkisini çekti.

VALENCIA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe´de Enner Valencia, ligde gollerini sürdürdü. Ekdavorlu futbolcu, 55´inci dakikada penaltı atışını kullanarak takımını öne geçirdi. Sezona etkili bir başlangıç yapan Valencia, ligdeki gol sayısını da 12´ye yükseltti.

ALKIŞLAR İRFAN CAN´A

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini topladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe´de İrfan Can, gole yaklaşsa da istediğini bulamadı. Mücadeledeki etkili oyunuyla 84 dakika sahada kalan İrfan Can, yerini İsmail Yüksek´e bırakırken taraftarların sevgi gösteriyle karşılaştı. Statta yer alan taraftarlar milli oyuncuya tezahüratlar yapıp alkışladı.

HÜSEYİN GÖÇEK TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fenerbahçe-Sivasspor maçında Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci ve Mehmet Emin Tuğral hakem 3´lüsü görev aldı. Karşılaşma boyunca verdiği kararlar ile orta hakem Hüseyin Göçek tepkilerin odağında yer aldı. Fenerbahçeli taraftarların ıslıklı ve aleyhteki tezahüratları ile karşılan Hüseyin Göçek´e hakemlerden de tepki geldi. Mücadelenin ardından eski hakemler Göçek´in Fenerbahçe aleyhine verdiği kararları ve Batshuayi´nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasını eleştirdi.