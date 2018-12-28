Süper Lig'de devre arasına girilmesiyle transferde de hareketli saatler başladı. Önceki gün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kendisinden kulüp bulması istenen Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Kırmızılı kulübün ezeli rakibi Fenerbahçe, tecrübeli oyuncu için devreye girdi. Sarı-Lacivertliler'in Serdar'a senelik 2.5 milyon Euro'luk teklif ettiği öğrenildi.

Teklife sıcak bakan Serdar'dan bonservis sorununu da çözmesi istendi. Yıldız oyunucunun alacaklarına karşılık bonservisini aldıktan sonra Kanarya'ya imza atması bekleniyor.