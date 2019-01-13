13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'de scout ekibi de yoğun mesai içinde. Sarı-Lacivertli yetenek avcılarının bugün Fransa Ligue 1'de oynanacak Nantes-Rennes maçını takip edecekleri öğrenildi. Mücadele forma giyecek isimleri mercek altına alacak olan Fenerbahçeli kurmayların teknik heyete sunacakları rapor sonrasında transferler için düğmeye basılması bekleniyor.
NIANG VE 2 İSİM DAHA
Karşılaşmada forma giymesi muhtemel isimler içerisinde ise Rennes'de oynayan forvet Mbaye Niang, Kanarya'nın radarında olduğu öne sürülen isimlerin başında geliyor... Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Niang, Rennes'de 11 maçta sadece 1 gol atarken bekleneni veremedi. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Torino'nun da Rennes gibi bu durumdan memnun olmadığı ve Niang'ı geri çağırıp kendini daha iyi göstereceği bir takıma göndermek istediği bildirildi. Ev sahibi Nantes'da ter döken kanat oyuncuları Anthony Limbombe ve Romain Del Castillo için de Fenerbahçeli yetkililerin ilgisi olduğu iddia ediliyor. Karşılaşma bugün saat 17.00'de oynanacak.
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