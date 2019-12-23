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Fenerbahçe santrforda hedefi 12'den vurdu

Süper Lig'in ilk yarısı bitmeden 10 gole ulaşan Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, sarı-lacivertlilerde son 12 sezonun ilk yarıları itibarıyla en golcü santrforu oldu

23.12.2019 - 15:45 | Güncelleme:
Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transferi için yoğun uğraşlar verdiği Muric, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Muric'i almayı başaran Fenerbahçe, bu bölgede hedefi adeta "12"den vurdu.

Vedat Muric, henüz ilk yarı bitmeden rakip fileleri 15 maçta 10 kez havalandırdı. Bu performansıyla Muric, son 12 sezonun ilk yarılar itibarıyla sarı-lacivertlilerin en golcü santrforu olma özelliğini elde etti.

Fenerbahçe'de 2007-2008 sezonunda Semih Şentürk, ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Fenerbahçe'de daha sonraki sezonlarda ilk 17 haftalık periyotta 10 gole ulaşan başka santrfor olmadı.

Muric, haftaya Çaykur Rizespor deplasmanında 1 gol daha atarsa 10 golü geçip 17 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirecek ve Pierre van Hooijdonk'tan sonra ilk yarıların en golcü ikinci ismi olacak.

VAN HOOIJDONK 13 GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe'de 2000'li yıllarda Süper Lig'in ilk devresinde en fazla gol atan isim olarak Pierre van Hooijdonk ön plana çıkıyor.

Hollandalı eski santrfor, 2003-2004 sezonunun ilk yarısında tam 13 gole imza atmıştı.

Fenerbahçe, Van Hooijdonk'un 24 golle tamamladığı söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

ALEX'TEN SONRA İLK

Vedat Muric, attığı gollerle Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza'nın performansını da anımsattı.

Muric, 8 sezon sonra ilk yarı itibarıyla 10 gole ulaşan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında 10 gol barajını geçen son futbolcu Alex de Souza olmuştu. Alex, 28 golle krallık yaşadığı 2010-2011 sezonunun ilk yarısında rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başarmıştı.

Muric, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında "hat-trick" yaparsa Alex'in bu performansını da geçmiş olacak.

SON 12 SEZONUN SANTRFOR PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de son 12 sezonda ilk yarılar sonunda en fazla gol atan santrforlar şunlar:

SezonFutbolcuMaç sayısıGol
2008-2009Daniel Güiza174
2009-2010Daniel Güiza174
2010-2011Mamadou Niang149
2011-2012Henri Bienvenu164
2012-2013Moussa Sow167
2013-2014Moussa Sow159
2014-2015Moussa Sow156
2015-2016Fernandao ve Van Persie166
2016-2017Moussa Sow137
2017-2018Roberto Soldado133
2018-2019Michael Frey103
2019-2010Vedat Muric1510

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