UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi için beklenen gün geldi. Devler Ligi kurası, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Böylece Fenerbahçe'nin 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabında karşılaşacağı takım belli olacak. Geri sayım sürerken Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri sarı-lacivertli takıma gönül veren taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı...
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Avrupa kupalarında play-off turu kura çekimleri bugün yapılacak. Kuralar, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ile temsilcimiz Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yenmesi halinde karşılaşacağı takım netleşecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü yani bugün yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek Devler Ligi kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden ve TRT Spor ve FB TV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak.
Sarı-lacivertli ekibin play-off etabında karşılacağı takım ise bugün yapılan kura çekimi ile belli olacak.
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden ve FB TV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla kura çekimini canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://www.fenerbahce.org/fenerbahcetv/canliyayin
https://www.uefa.tv/home
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/
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FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda muhtemel rakipleri Benfica - Nice veya Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmak istiyor. Sarı lacivertliler, Devler Ligi'nin 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşti.
İki takım arasındaki ilk maç 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda, rövanş ise 12 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
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