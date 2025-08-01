Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi!
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynayacağı Feyenoord maçları için UEFA'ya kadrosunu bildirdi.
İşte sarı-lacivertlilerin kadrosu:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık, Livakovic.
Defanslar: Çağlar Söyüncü, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, A. Brown.
Orta Sahalar: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın Talisca.
Forvetler: Duran, En-Nesyri, Cenk Tosun.
Listeye yazılmayan oyuncular: Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor