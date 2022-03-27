Fenerbahçe salonda çalıştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana, milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Salonda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, oyuncular idmanı core ve denge çalışmalarıyla noktaladı.

Atila Szalai'nin tedavisine ise devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.