Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, sabah idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde salonda yaptı. Futbolcular antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışması üzerinde durdu.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.