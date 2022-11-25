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Fenerbahçe sahaya iniyor

Dünya Kupası için verilen ara sebebiyle 12 gün tatile çıkan Fenerbahçe, sezonun kalan kısmı için yeniden toplanıyor

Giriş: 25.11.2022 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe sahaya iniyor
HABERTURK.COM

Sezonu en erken açan takımlardan olan Fenerbahçe Dünya Kupası arasına kadar tam 25 maça çıktı. Fazlasıyla yorulan sarı lacivertliler için Dünya Kupası adeta ilaç oldu. Fenerbahçe'‌nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus fazlasıyla yorulan öğrencilerine 12 gün izin verdi. Fenerbahçe'de futbolcuların tatili bugün bitiyor.

ARALIK'TA ANTALYA'DA KAMP YAPILACAK

Fenerbahçe'nin Dünya Kupası için verilen arada kamp yapıp yapmayacağı belli değildi. Jorge Jesus bu konudaki kararını verdi. Portekizli çalıştırıcı yönetimden İstanbul dışında kamp yapılmasını talep etti. Fenerbahçeli yöneticiler de Jesus'un talebi üzerine hemen harekete geçti. Sarı Lacivertliler 5-12 Aralık'ta Antalya'da kamp ve hazırlık maçı yapacak.

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