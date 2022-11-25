Fenerbahçe sahaya iniyor

HABERTURK.COM

Sezonu en erken açan takımlardan olan Fenerbahçe Dünya Kupası arasına kadar tam 25 maça çıktı. Fazlasıyla yorulan sarı lacivertliler için Dünya Kupası adeta ilaç oldu. Fenerbahçe'‌nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus fazlasıyla yorulan öğrencilerine 12 gün izin verdi. Fenerbahçe'de futbolcuların tatili bugün bitiyor.

ARALIK'TA ANTALYA'DA KAMP YAPILACAK Fenerbahçe'nin Dünya Kupası için verilen arada kamp yapıp yapmayacağı belli değildi. Jorge Jesus bu konudaki kararını verdi. Portekizli çalıştırıcı yönetimden İstanbul dışında kamp yapılmasını talep etti. Fenerbahçeli yöneticiler de Jesus'un talebi üzerine hemen harekete geçti. Sarı Lacivertliler 5-12 Aralık'ta Antalya'da kamp ve hazırlık maçı yapacak.