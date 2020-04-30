Fenerbahçe sahaya iniyor!

Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazartesi günü sahaya iniyor. Sarı-lacivertli futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Dörderli gruplar halinde çalışmalar yapılacak. Sosyal mesafeye dikkat edilerek sahanın farklı bölgelerinde çalışılacak. Gruplar sırayla sahaya çıkıp idman yapacak.

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