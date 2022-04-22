SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver Özemre

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams 5

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 16, Derin Yaya 3, White 11, Prince 15, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat

1. PERİYOT: 19-16

DEVRE: 43-27

3. PERİYOT: 65-33