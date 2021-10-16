Fenerbahçe Safiport: 89 - Çankaya Üniversitesi: 57

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ziya Özorhon, Münevver Özemre, Haldun Çoban

Fenerbahçe Safiport: Tuğçe Canıtez 4, McBride 15, Olcay Çakır Turgut 12, Williams 14, Iagupova 29, Şerife Alperi Onar 10, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Bazoukou, Manolya Kurtulmuş 5

Çankaya Üniversitesi: Prince 15, Özge Kavurmacıoğlu, White 18, Kübra Erat, Kizer 10, Ecem Kazar, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Tuğba Oral, Dikaioulaku 6, Tuğçe Murat 8

1. Periyot: 26-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 66-49

5 Faulle çıkan: 35.06 Kizer (Çankaya Üniversitesi)