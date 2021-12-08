Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, ikinci dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Boyalı alandan skor üreten Galatasaray'a McBride'ın dış atışlardan üst üste bulduğu 3 basketle yanıt veren sarı-lacivertli takım, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 21-9. Kalan bölümde pota altından kaydettiği basketlerle farkı açan Fenerbahçe, ilk periyodu 27-11 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 isabet kaydeden Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 52-25 üstün gitti.
Üçüncü periyotta da hız kesmeyen Fenerbahçe, savunmada ve hücumda etkili istediklerini yapmayan Galatasaray karşısında bitime 1 dakika 5 saniye kala farkı 40 sayıya kadar çıkardı: 80-40. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 82-43 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün getirdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 107-62 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Olcay Çakır Turgut, ikinci periyotta elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi. Olcay, 13. dakikada Davis ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı içinde yerde kaldı. Milli basketbolcu, sağlık görevlileri eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Burada tedavisi yapılan Olcay Çakır Turgut, maçın kalan bölümünü kenardan takip etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Amel Dahra (Fransa), Maka Kupatadze (Gürcistan)
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut, Iagupova 15, McBride 26, Sabally 19, Williams 13, Tuğçe Canıtez 16, Şerife Alperi Onar 12, Zahui 6, Ayşe Yılmaz
Galatasaray: Pelin Bilgiç, Merve Aydın 11, Davis 15, Melis Gülcan, Krajisnik 10, Sude Yılmaz 7, Gizem Başaran Turan 14, Eda Şahin 5, Miray Balotu, Mısra Albayrak
1. Periyot: 27-11
Devre: 52-25
3. Periyot: 82-43
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