Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, sezon boyunca sadece Başakşehir’e gol atamadı. 19 Eylül’de Başakşehir’e 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler daha sonra oynayan haftalarda kaybetse dahi gol kaydederken, 24. haftada yine bir Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı.

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