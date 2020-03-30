30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ricardo Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, İsviçreli oyuncu ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.
Ocak ayında Milan'dan, PSV Eindhoven'a kiralık olarak giden sol bek için Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğunu söyleyen İsviçreli menajer “Rodriguez'i transfer etmek için çok çalıştılar ama sonunda ne olduysa Fenerbahçe bu transferi gerçekleştiremedi" dedi.
İtalyan basınına konuşan Di Domenico, Napoli ile de görüştüklerini ancak iki takımın da yakın puanlarda olması nedeniyle Milan’ın oyuncuyu göndermek istemediğini belirtti.
Di Domenico, Rodriguez için en iyi tercihin PSV olduğunu dile getirdi. Transfer döneminin son günlerine kadar vazgeçmeyen tek kulübün PSV olduğunu açıklayan İsviçreli menajer, “Ricardo Rodriguez için kesin kararlı ve arzululardı” diye konuştu.
Di Domenico “Rodriguez, maç ritmini tekrar kazandı ve bu onun için çok önemliydi. Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre Milli Takımı'nın bir ferdi olarak oynamak istiyordu” ifadelerini kullandı.
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