Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
Fenerbahçe, savunma hattına Alexander Djiku'nun ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor; Rodrigo Becao! Becao ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.
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Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao ile anlaşmaya vardı.
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İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına giren Brezilyalı stoper uzun süren transfer görüşmeleri sonrası Fenerbahçe ile anlaştı.
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Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
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Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından Becao İstanbul'a gelecek.
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2019-20 sezonunun başında Bahia'dan Udinese'ye katılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, kulübüyle çıktığı 130 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile görüşmelere devam ediyor.
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Bir diğer transfer Mert Müldür ile anlaşıldı ve kadroya katılması an meselesi.
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Sarı lacivertliler, bu transfer için oyuncu ile anlaştı, kulübüyle görüşmeler sürüyor.