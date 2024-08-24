Fenerbahçe, Rize’ye geldi

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 21.45'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli kafile yarın oynanacak maç için İstanbul’dan uçak ile Rize-Artvin Havalimanına iniş yaptı. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları havalimanı önünde sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların arasından geçen teknik direktör Jose Mourinho da taraftarların çağrısı üzerine yanlarına giderek forma imzaladı. Taraftarların arasından takım otobüsüne geçen Fenerbahçe kafilesi dinlenmek üzere kentte bulunan bir otele doğru yola çıktı.

45. randevu

Yeşil-mavili ekip ile sarı-lacivertlilerle Trendyol Süper Lig'de tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise 7 kez 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 97 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 43 gol gördü.