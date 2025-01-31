Fenerbahçe- Rizespor maçı için geri sayım sürüyor. Ara transfer döneminde Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı lacivertliler ligde son 4 maçını kazanırken, El Nesyri attığı 12 golle takımına en çok katkı veren oyuncu oldu. Fenerbahçe- Rizespor maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...