Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u konuk ediyor. Lig'de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlübiyet alan sarı lacivertliler 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Mourinho'nun öğrencileri, Rize karşısında kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Öte yandan yeni transfer Anderson Talisca'nın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
Fenerbahçe- Rizespor maçı için geri sayım sürüyor. Ara transfer döneminde Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Sarı lacivertliler ligde son 4 maçını kazanırken, El Nesyri attığı 12 golle takımına en çok katkı veren oyuncu oldu. Fenerbahçe- Rizespor maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
- 2
FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Rizespor maçı 2 Şubat Pazar günü 19.00'da oynanacak.
- 3
FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
TALİSCA RİZESPOR KARŞISINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'nın Rizespor karşısında yedekte olması bekleniyor. Mourinho'nun Brezilya'lı yıldıza forma şansı vermesi durumunda oyuna sonradan dahil olacak.
- 5
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, İsmail, Djiku, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, El Nesyri, Dzeko
- 6