Fenerbahçe, ligde kalan 8 haftalık periyot öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki kamp çalışmasını sürdürüyor. Bu sabah yaptığı idmanda ise sarı-lacivertliler, kuvvet ve dayanıklılık parkurunda çalıştı. Antrenman, düz koşu ile tamamlandı.

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