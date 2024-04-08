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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe resmi sitesinden İngilizce açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe resmi sitesinden İngilizce açıklama!

        Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe, dış basına yönelik İngilizce açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Fenerbahçe son 20 yıldır Türkiye'de adaletsiz bir futbol sistemine karşı mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:02
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        Fenerbahçe resmi sitesinden İngilizce açıklama!
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        Süper Kupa maçının ilk dakikalarında sahadan çekilen Fenerbahçe, resmi sitesinden İngilizce açıklama yayımladı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

        "Fenerbahçe Futbol A takımı 7 Nisan 2024 tarihinde Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Süper Kupa Final müsabakasında sahadan çekildi.

        Fenerbahçe Spor Kulübü, ülkesinde son 20 yıldır adaletsiz futbol düzenine karşı mücadele veriyor. Sportif ve hukuki bir çok alanda mücadelesini sürdüren Fenerbahçe camiası verilen ve verilmeyen kararlar ile Türk futbolunda adaletsiz sisteme karşı bir duruş sergiliyor.

        2000'li yılların başından bu zamana geçen 20 yıllık süreç içerisinde Fenerbahçe;

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        -2006 yılında oyunun yabancı maddelerin sahaya atılması sebebiyle çok kez durduğu Denizlispor müsabakası başta olmak üzere, 7 sezon içerisinde 3 kez şampiyonluğu son maçlarda kaybetmiş,

        -2010-2011 sezonunda devletin içerisinde sızmış bir terör örgütü tarafından yapılan kumpas ile şike yaptıkları iftirasına uğramış, yargılanmış

        -2011'den 2021 yılına kadar yargı süreci devam etmiş, 10 yıllık büyük bir hukuk mücadelesi sonrasında ancak haklılığını ispat edebilmiş,

        -Kulübe kurulan kumpas sebebiyle ticari olarak büyük zararlara uğramış kısa sürede şirket değeri yarı yarıya azalmış,

        -Türkiye Futbol Federasyonu eliyle, yargı sonucu beklenmeden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı 2 sezon elinden alınmış,

        -Kulübe kumpas kuran illegal yapıyla "Fenerbahçe'ye Kumpas Davası" adlı yeni bir yargılama sürecine girişmiş ve halen bu dava ile hak arama mücadelesine devam eden,

        -Uğradığı maddi ve manevi zararlar sebebiyle başta Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olmak üzere, Türkiye'deki yetkili mercilere tazminat davaları açmış ve dava süreçleri halen devam eden,

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        -4 Nisan 2015 tarihinde Dünya Futbol tarihinde eşi benzerine çok az rastlanabilecek şekilde otobüsü kurşunlanmış ancak aradan geçen 9 yıllık sürece rağmen olayın faillerinin halen meçhul kaldığı, Bir kulüptür.

        Tüm bu yaşananların sonucunda son olarak ;

        Fenerbahçe'nin 17 Mart 2024 tarihinde deplasmanda oynadığı Trabzonspor karşılaşmasında yetersiz güvenlik önlemleri sebebiyle, maç sonunda yüzlerce kişi sahaya girerek futbolcuları linç girişimi ile karşı karşı kalmıştır.

        Trabzon'da organize şekilde saldıranlara karşı sadece kendini koruma refleksi ile hareket eden futbolcularımızın "savunması", ülke futbolunu yöneten kurum TFF tarafından cezaya layık görülmüştür.

        Yaşanan tüm gelişmelerden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 18 Mart 2024 tarihinde kulüp üyelerini toplama ve istişare etme kararı almıştır. Bu doğrultuda Fenerbahçemiz, uğratıldığı tüm adaletsizliklere 2 Nisan 2024 tarihinde rekor sayıda (23 bini aşkın) kongre üyemizin katılımı ile Olağanüstü Genel Kurul düzenleyerek bir yol haritası belirlemiştir.

        Bu Genel kurul'da alınan kararlardan birisi; Fenerbahçemiz ve ülke futbolu açısından büyük önem taşıyan UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final maçlarımız dolayısıyla Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelenmesi ve adaletsiz futbol iklimine karşı bu maçın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi, aksi durumda sahaya U19 Takımı ile çıkılması ya da hiç çıkılmamasıdır. Kulübümüzün ilgili başvurusu da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilmiştir. Fenerbahçemiz bu kararların ardından TFF'nin son reddine ve tüm bu yaşananlara tepki olarak kupaya uzanmaya çok yakın olduğu Süper Kupa Finaline 19 Yaş Altı Futbol Takımımızla çıkmıştır. İlgili maç takımımızın sahadan çekilmesiyle son bulmuştur. Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız ve Türk futbolu için tarihi bir günde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

        "Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz."

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