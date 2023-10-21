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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe rekor için sahada - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe rekor için sahada

        Süper Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanına sahip olan Fenerbahçe, Hatayspor'u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak. Hatayspor ile 7. kez karşılaşacak Fenerbahçe'nin rakibine karşı mağlubiyeti bulunmuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:45
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        Fenerbahçe rekor için sahada
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 8 maçta 8 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan bordo-beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik alırken, 14 puan topladı. Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Hatay karşısında da seriye devam etmek istiyor.

        7. randevu

        3 sezondur Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor, Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1’i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordo-beyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Hatayspor, Kadıköy’de golle tanışamadı.

        Geçtiğimiz sezon iç sahada 4-0’lık galibiyet alan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadele ise Hatayspor’un ligden çekilmesi üzerine hükmen (3-0) lehine sonuçlandı.

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        18 maçlık galibiyet serisi

        Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal’ın öğrencileri Süper Lig’de de 8 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 16 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 18 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Fenerbahçe rekor için sahada

        Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK’yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor’u, deplasmanda da Alanyaspor’u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan ve 14 yıl sonra bu rekoru egale eden Fenerbahçe, Hatayspor’u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak.

        Hatayspor yoluna yenilgisiz devam ediyor

        6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremde büyük yıkım yaşanan Hatay’da, futbol takımı da olumsuz etkilendi. Geçtiğimiz sezonun geri kalanını oynayamayan Hatayspor bu sezona Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yeniden yapılanmayla başladı. Sezona iyi başlayan ve yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar, 8 maçta 14 puan aldı ve 4 maçta kalesini gole kapattı.

        İsmail Kartal ile Volkan Demirel 2. kez

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 15 Mayıs 2022’de Kadıköy’de oynanan ve Volkan Demirel’in Fatih Karagümrük’ü çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi ve mücadele golsüz sona erdi. Volkan Demirel, kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe’de, İsmail Kartal’ın teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemlerde de öğrencisiydi.

        Volkan Bayarslan düdük çalacak

        Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

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